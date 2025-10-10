福島県警は10日、用務員として勤務する小学校で女子児童のスカート内を盗撮しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、同県磐梯町の会計年度任用職員栗田陽平容疑者（41）を逮捕した。容疑を認めている。