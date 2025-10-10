農林水産省によりますと、今月5日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、4205円でした。前の週に比べ、6円下がったものの、5週連続で4000円台となっています。価格の高い新米の流通が高止まりの大きな要因となっています。一方、農水省は先ほど、今年のコメの収穫量について、去年に比べ63万トン増えるとの見通しを公表しました。コメが市場に多く出回る見込みになったことで、今後価格が下がっていくのかが焦