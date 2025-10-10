記者会見で笑顔でガッツポーズするヤクルトの池山新監督＝10日、東京都港区ヤクルトの池山隆寛新監督（59）が10日、東京都内で就任記者会見に臨み「めちゃめちゃうれしい気持ち。自分も勉強しながら選手と成長し、人気のある強いチームをつくりたい」と意気込みを語った。背番号は「88」のままで、球団によると複数年契約。2020年から2軍監督を務め、若手の力を熟知している。「球団にお世話になったので今度は恩返しする番」