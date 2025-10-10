世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地9日はアフリカ、北中米、ヨーロッパで予選が行われました。9つのグループに分かれ、各組1位にワールドカップ出場権が与えられるアフリカ予選。G組では、アルジェリアが敵地でソマリアに快勝し1位通過が決定。2014年ブラジル大会以来となる本大会出場となります。アフリカは、モロッコ、チュニジア、エジプトの出場がすでに決定。残り枠は『5』となっています。北中米予選は、