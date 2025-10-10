【モデルプレス＝2025/10/10】SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテイメントマガジン『Zessei』（J-Pop Legacy）が、11月10日に創刊されることがわかった。【写真】大倉忠義、親子初共演の様子◆大倉忠義が編集長「Zessei」創刊決定本誌は、ジュニアがメインで登場。編集長が独自の視点で選出したラインナップと、ビジュアルにこだわった撮り下ろしが特徴である。STARTO ENTERTAINMENTの先輩アーティストも、ジュニア