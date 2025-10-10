第2日、通算2アンダーで28位の松山英樹＝横浜CCベイカレント・クラシック・レクサス第2日（10日・神奈川県横浜CC＝7315ヤード、パー71）国内ツアー今季2勝の比嘉一貴が8バーディー、1ボギーの64をマークし、通算6アンダーの136で34位から首位と6打差の9位に浮上した。34位から出た松山英樹は68で回り、2アンダーの28位に順位を上げた。4位スタートの金谷拓実は70で通算4アンダーの19位に後退。蝉川泰果はさらに1打差の24位とな