「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が１０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。自民党と公明党の連立継続協議が決裂したニュースにコメントした。自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表はこの日、国会内で会談。連立政権の継続を巡り協議したが決裂し、斉藤氏は連立離脱の方針を伝えた。斉藤氏は会見で「最も重視した政治とカネに関する基本姿勢に関して、意見の相違があった」と説明した。中間は「僕は離れることによって