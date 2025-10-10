【モデルプレス＝2025/10/10】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が10月9日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。【写真】新喜劇女優「44日後に写真集撮影」美スタイル披露◆小寺真理、美ウエストを披露写真集の発売が決定していることを明かしている小寺。「44日後に写真集撮影するこてまりちゃん」と綴り、ピンクのキャミソールにデニムパンツ姿の自撮り写真を投稿した。