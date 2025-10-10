６年ぶりの復活優勝を遂げた柏原明日架から、楽観的な思考の持ち主と評されたコーチの森守洋。その森の「楽観的思考」が、堀琴音や菅沼菜々ら悩める女子プロゴルファーを復活させてきたことを前編・中編で見てきたが、その手法で、迷えるアマチュアゴルファーを10分もあればプロ並みのスウィングにできるという。奇才・森守洋のコーチング理論・全3回中の後編【プロは「引っ張る」アマチュアは「押す」】森守洋コーチはアマチ