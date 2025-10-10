2022年からタッグを組む柏原明日架（ツアー通算３勝）から「楽観的思考」をする人と評されたコーチの森守洋は、ゴルフ界にはびこるスウィングの「形重視」の傾向や、細かな部分への「拘泥主義」、そしてゴルフスウィングは「型にはめる」ことは「すごく危険だ」と警鐘を鳴らす。そして今年５月には、菅沼菜々（ツアー通算３勝）を「元のスウィングに戻す」という森らしいやり方で、早期の復活優勝に導いた。奇才・森守洋のコーチ