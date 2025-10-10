地区シリーズ第4戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地での地区シリーズ第4戦でフィリーズと対戦し、延長11回の末2-1でサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。現地時間午後3時8分のプレーボール時点では空席が目立った一戦。米メディアが要因となった“大人の事情”を特集している。午後の日差しが眩しいドジャースタジアム。シリーズ初の日中開催では、大一番にも関わらずファンもまばらだった