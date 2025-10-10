小学校高学年になると考えも大人びて、親と出かけたり遊んだりすることを嫌がる子も増えていく年頃ではないでしょうか？ だんだんと自分の世界が広がっていき、友達を優先することもあるのだとか。筆者にも、小学5年生になる娘がいます。今回は、そんな娘が急に幼児に戻ったかのような甘え方をした時のお話をご紹介します。 急に甘えん坊になった娘！ 驚きながらも幼い頃を思い出し嬉しくなるも…⁉ 夜に『一緒に寝