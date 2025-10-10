にしたんクリニックの新ＣＭ秋・冬篇の撮影風景が１０日、公式ＴｉｋＴｏｋで公開された。９月２５日に都内某所で撮影されたもので、西村誠司社長が大好きな「サスペンス篇」の新シリーズ。社長は警官姿で撮影に臨んだ。「今回は新メンバーを迎えて、すごく楽しい、皆さんが笑顔になれるようなそんな新ＣＭになる予定でございますので今日一日撮影頑張りたいと思います」と意気込む。「サスペンス篇」シリーズでおなじみの船