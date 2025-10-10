Ｊ１の京都は１０日、本拠・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡがある京都・亀岡市に「ＳＡＮＧＡＣＯＲＥ」をオープンすると発表した。「ＳＡＮＧＡがある生活」をテーマに、１１月８日の１０時から亀岡駅南口前に開店予定。限定グッズなども販売される予定となっている。クラブが発表したコンセプトは以下の通り。「ＳＡＮＧＡＣＯＲＥ」は、亀岡と京都サンガＦＣの“コア（中核）”となる新しい拠点です。店舗