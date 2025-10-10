Liderarは、2025年12月2日(火)、大阪・おおきにアリーナ舞洲にて「Re:Sound Special Live」を開催します。日常生活の中で疲れた心を癒し、世代を超えた音楽体験の場を提供することを目的としたライブイベントです。 Liderar「Re:Sound Special Live」 日時：2025年12月2日(火) 開場17:00 / 開演18:00〜20:30会場：おおきにアリーナ舞洲 (大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目2-15)チケット販売開始：2025年10月11日(土