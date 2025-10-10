「今年まだ桃を食べてない…！」そんな人に朗報です。大阪・中之島にオープンした「八百屋の嫁が作る momovege」では、一般流通しない最高等級の桃をまるごと使った贅沢スイーツが10月末まで楽しめます。SNSで9万人以上がフォローする人気店の2号店として、白を基調にした大人かわいい空間でいただく特別な桃スイーツ。果汁したたる最高の桃を堪能できるのもここならでは。今年最後の桃を味わうなら、今が