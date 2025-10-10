ころんと可愛い手のひらサイズの癒し 争奪戦必至なぴよりんNEWグッズ！ 名古屋女子の心をわしづかみ！名古屋コーチンの卵を使ったひよこ型のプリン「ぴよりん」が立体型のチャーム「ころころぴよりん立体チャーム」に。 10月17日(金)より、名古屋駅構内の『ぴよりんshop』JR中央本線勝川駅の高架下の『ぴよりんshopアトリエ店』、オンラインショップの『ぴよりんMARKET』で販売スタート。 価格は9