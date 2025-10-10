香川県庁で行われた出発式 「全国地域安全運動」が始まるのを前に、香川県で10日、パトロール隊の出発式が行われました。 出発式には、香川県の池田豊人知事や防犯ボランティア団体の職員ら45人が参加しました。 「全国地域安全運動」は犯罪のない安全な地域を目指して、10月11日から20日まで行われます。 香川県は特殊詐欺の被害防止などを重点目標として、県民への呼び掛けや防犯パトロールなど