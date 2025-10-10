モデルの仁香（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。2018年に再婚した夫との結婚記念日を迎えたことを報告した。仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月にカメラマンの写真家・柴田翔平氏と再婚している。10月9日は結婚記念日と同時に夫の誕生日であることを明かし「出会って8年。今では34歳の頼れる優しいはそのままの仕上がり抜群な男性になりました」とつづった。続けて「結婚は幸