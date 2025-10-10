「三鷹事件」の第3次再審請求審を巡り、記者会見する野嶋真人弁護士（中央）ら＝10日午前、東京・霞が関の司法記者クラブ1949年に東京の旧国鉄三鷹駅で無人電車が暴走し6人が死亡した「三鷹事件」を巡り、死刑が確定した竹内景助元死刑囚（病死）の遺族が申し立てた第3次再審請求審で、東京高裁が11月に鉄道設備の専門家の証人尋問を実施することが10日、分かった。弁護団が明らかにした。弁護団によると、一連の再審請求審で証