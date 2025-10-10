台風22号で大きな被害が出た東京の八丈島では停電や断水が続いています。復旧作業に追われる中、島民は次の台風への備えも迫られています。記者「八丈島の南側です。小学校の校舎でしょうか。中ほどまで土砂や流木が詰まっています。土砂に埋まっている車も見えます」台風22号による記録的な大雨と猛烈な風に見舞われた八丈島。島の南東部に位置する末吉地区では、廃校になった小学校や教職員用の住宅に大量の土砂や流木が流れ込み