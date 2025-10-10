「株価15%上昇。17年ぶりの下落率を出したEAが買収され何が起こったのか」と題したYouTube動画で、実業家のマイキー佐野氏が、Electronic Arts買収の全体像を射抜くように整理した。発売目前の『Battlefield6』を控えたこのタイミングで、約550億ドル規模で買収・非公開化へ進む構図に対し、「なぜ今、発売直前で応じるのか」という核心を突いている。 背景にあるのは、金利低下観測と資金調達環境の緩みだ。利回りが下が