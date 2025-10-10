システム障害が続くアサヒグループ。きょう予定していた販売実績の公表も見送ったうえに、飲食店やスポーツ観戦などにも影響が出てきています。こちらは「スーパードライ」の注ぎ方にこだわる都内の飲食店。システム障害の影響を心配する日々が続くなか、ビールが届きました。新橋DRY-DOCK木村綾乃さん「ありがたい。きょうも2本入れていただいた」ただ、これは週明け火曜日までの分。今後「スーパードライ」が手に入らなければ