YouTube動画「郊外の利回り10％の新築戸建て投資はプロ目線でどうなのか？裏側を徹底解説！」にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、新築戸建て投資の実情と他ジャンルとの力学を冷徹に整理した。新築戸建ては「マイホーム」の印象が強いが、賃貸としての供給が少ない分需要が勝ちやすく、入居決定の速さは最上位クラスだという。需要超過ゆえに家賃は強く、1戸あたりの月14万円程度も狙える。ここまでは順風だ