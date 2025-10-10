元近鉄・中日・オリックスで投手として活躍した佐野慈紀さんが、自身の公式ブログを更新。9月から悩まされている足の指先の傷の病状について報告しました。 【写真を見る】【 佐野慈紀 】足の指の傷は短期入院で縫合へ「まだまだ抗いています」感染症が元で去年5月に右腕切断手術【 ピッカリ投法 】佐野さんは、「実は結構深くてねぇ。骨まで見えちゃてるんよね。。。」と投稿。短期入院して縫合することになったことを明か