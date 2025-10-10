動画「後から知っても遅い…法人化する前にしっかり決めておかなければいけないことについて詳しく解説します！」にて、脱・税理士の菅原氏が、これから法人設立を検討する人に向けて、法人化前に必ず決めておくべき要点を実例ベースで整理して語った。自身が直近で設立した「スガワラくんレーシング株式会社」の経験を踏まえ、合同会社と株式会社の相違、登記実務、社名の設計、事業目的の書き方まで一気通貫で解説し