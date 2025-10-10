YouTube動画「AIでマーケターの仕事がなくなる？！今マーケターが本当に身につけるべきスキルとは？」にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、AIの急速な発展の中でマーケターに必要となるスキルについて自身の見解を語った。冒頭、有馬氏は「どの職種もなくなる」と話題にしつつ「テクニカルだけをやってるマーケタ&