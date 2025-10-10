上段左から、ロッシェル・カップ、デイビッド・マクニール、アイザイア・パワーズ。下段左からモーリス・シェルトン、ジェン・ルイーズ・ティーター、ジェイク・アデルスタイン（本人提供）与党・自由民主党（LDP）の新総裁である高市早苗氏は、日本の次期首相になる見込みだ。彼女の就任は、その象徴性と政策実績の両方から注目を集めている。保守的な立場で知られる彼女は、夫婦別姓の容認といったジェンダー平等を推進する政策