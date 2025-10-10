10月9日、女優の今田美桜のスタッフ公式Xアカウントが、10月15日発売の雑誌『an・an』（マガジンハウス）の表紙画像を投稿した。【写真】雑誌の表紙を飾った“イケメン”な今田美桜芯の強さが伝わる写真「今田さんの姿はこれまでの可憐で守りたくなるような印象から一転、今回は深緑のセットアップにグレーのネクタイを合わせた“イケメンスタイル”でした。髪はシンプルに後ろでひとつに結び、メイクも最小限に抑えられています