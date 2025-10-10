5日、石川県小松市の山間部で土砂崩れが発生し、30代の男性1人が巻き込まれ死亡した事故で、周辺では以前から水晶が採れるということで、県外からも訪れる人が後を絶ちませんでした。10日、土地の所有者に許可を得て、その現場を取材しました。5日の午前9時半ごろ、小松市金平町の通称・水晶山で、愛知県の30代の男性が土砂崩れに巻き込まれ死亡する事故が起きました。一緒にいた20代の男性は、警察に「水晶を探している途中で土砂