広島は１０日、中村奨成外野手が７日に広島市内の病院で右足首を手術したと発表した。来春キャンプには間に合う見通し。球団トレーナーによると、診断名は「右陳旧性足関節内果骨折」で、術式は骨片を除去する「遊離体摘出術」というもの。入団したころから痛みを抱えていた古傷で、かねて手術のタイミングをうかがっていたという。８年目の今季はキャリアハイを大幅に更新する１０４試合で打率２割８分２厘、チーム３位タイ