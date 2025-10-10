霊園の土の中に母親の遺体を遺棄した罪に問われた男。裁判では“埋葬”にあたるか“遺棄”にあたるかが争点となりましたが、判決は「有罪」でした。吹田市のアルバイト従業員・蔵田隆一被告（７１）は、去年１１月に奈良市内の霊園で、母親の蔵田光さん（９２）の遺体を土の中に埋めて遺棄した罪に問われていました。遺体は、土の中から右手首と足の一部だけが出ている状態で見つかりました。埋められていたのは、自らが所有する墓