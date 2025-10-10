金メダルを装って純金を密輸か。韓国籍の有名格闘家らが摘発されました。カメラの前でパンチを繰り出す男。関税法違反などの疑いで逮捕・起訴された、韓国籍の格闘家であるキム・ジェフン被告（３５）です。起訴状によりますと、キム被告は今年１月、共犯者である日本人の男女７人に指示し、韓国から金メッキのメダルを装った純金のメダル７個・約４７００万円相当（当時の時価）を密輸しようとした罪に問われています。男女７人は