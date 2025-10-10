◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第２日（１０日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、５９位で出た石川遼（カシオ）は２バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの７３とスコアを落とし、通算５オーバーの６９位に順位を下げた。「昨日よりもコンディションも優しかったし、スコアを伸ばしたいと思っていたけどチャンスを決めきれなかった。残り２日間でトータ