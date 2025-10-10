学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１３日午後１時５分スタート、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）の区間エントリーが１０日午前９時に締め切られた。前回６位の早大は、７月の日本選手権５０００メートルで学生トップの１０位に入った鈴木琉胤（るい、１年）を３区、同３０００メートル障害で３位入賞を果たした佐々木哲（１年）を４区に登録。期待のルーキー２人が順当に名を連ねた。今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３