厚生労働省は１０日、全国約３０００か所の定点医療機関から９月２９日〜１０月５日の１週間に報告されたインフルエンザの感染者数が、１医療機関あたり１・５６人だったと発表した。前週（１・０４人）の１・５倍で、８月中旬以降、７週連続で増加した。新型コロナウイルスの感染者数は１医療機関あたり４・８２人で、前週（５・８７人）の０・８２倍になり、３週連続で減少した。