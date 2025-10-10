総務省が10日発表した2025年国勢調査の回答状況によると、9日午前0時時点で、全世帯の65.9％に当たる計3676万4398世帯がインターネットと郵送で答えた。ネット回答が2532万9702世帯と、前回の2020年調査を上回るペースになっている。調査員へ直接提出した世帯数は、現在集計中。8日に回答期限を迎えたが、引き続き回答を受け付けている。未回答世帯には17日から調査員が督促し、回答率の向上を目指す。ネット、郵送とも現