肺がん検診で50歳以上のたばこを多く吸う人を対象に胸部エックス線検査と併用されているたんの検査を巡り、厚生労働省の有識者検討会は10日、検査により得られる効果が小さくなっているとして、公費による検診から外す方針を了承した。