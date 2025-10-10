日本維新の会の藤田文武共同代表は10日の記者会見で、公明党の連立政権離脱を受け、首相指名選挙の野党一本化について「数合わせで勝負するつもりはない。原理、原則に立ち戻り、丁寧に政策を擦り合わせるのが大事だ」と述べた。