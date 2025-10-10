ファミリーレストラン・ジョイフルは、2025年10月21日15時から「ぽかぽか冬の推しメシ」フェアを開催する。毎年人気のもつ鍋をはじめ、クリーミーなかきフライや塩麹と西京味噌で味付けしたチキンメニュー、濃厚なスイーツメニューなどを取りそろえる。ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」フェアラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。〈鍋メニュー3種〉◆「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」1,098円単品:988円毎年人気の