学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「いつ恋」はなんの略語？「いつ恋」はなんの略か知っていますか？2016年に放送された月9ドラマのこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」を略した言葉でした！いつ恋