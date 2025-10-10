お笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」公式インスタグラムが、2025年10月9日、松本人志さんの写真を公開した。「浜ちゃんとお二人で立つステージ早く見たい」「DOWNTOWN+」では、ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する。月額1100円・年額1万1000円で、「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の3つのカテゴリーのコンテンツを視聴することができる。 11