香川県人事委員会が池田知事に勧告 香川県人事委員会が10日、県職員の給与とボーナスなどを引き上げるよう池田知事に勧告しました。 香川県人事委員会の平尾敏彦委員長は、香川県職員の1カ月の給与の平均が民間企業と比べて1万1113円少ないため、1万1108円引き上げるよう池田知事に勧告しました。 ボーナスは民間企業より年間で0.05カ月分少ないとして0.05カ月分引き上げるよう勧告しました。 引き上