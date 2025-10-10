2025年の新米がスーパーに並ぶ中、コメの店頭価格は再び上昇傾向となっています。一方で販売店や生産者は生活と消費者への思いに葛藤を抱えています。（伊藤 薫平 キャスター）「銘柄米が多く並びます。毎週金曜が仕入れ日だというこちらの店舗ですが、今が一年の中で最高値だということです」新米が積まれていて、値段を見ると4000円台が多く見られます。農水省の調べでは、5月に4285円だったコメの価格は7月