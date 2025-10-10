１０日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６２．２７ポイント（１．７３％）安の２６２９０．３２ポイントと５日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７１．８１ポイント（１．８０％）安の９３５８．３２ポイントと反落した。売買代金は３３３７億３６７０万香港ドル（約６兆５５７９億円）となっている（９日は３８６８億１８３０万香港ドル）。内外環境の不透