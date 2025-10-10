「2025パーソルクライマックスシリーズパ」ファーストステージの前日会見が10日、エスコンフィールド北海道で行われた。3位からの下克上日本一を狙うオリックスは、岸田護監督（44）と若月健矢捕手（30）が出席。日本ハム・新庄監督とは丁々発止のやり取りで会見場を沸かせた。会見で新庄監督が、清宮について11日の第1戦は「4番・一塁」でのスタメンを“発表”する一幕があった。これに岸田監督が“呼応”。「しっかり