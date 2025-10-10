自分が認知症になった場合の不安の主な回答内閣府が10日発表した世論調査によると、自分が認知症になった場合、不安を感じることに「家族に負担をかける」と答えた人が74.9％に上った。複数回答で「できていたことができなくなる」は66.2％だった。厚生労働省の担当者は、認知症の人や住民が集う「認知症カフェ」など交流の場を増やし、不安を和らげたいと話した。調査は8〜9月、18歳以上の3千人に郵送で実施。1551人から回答