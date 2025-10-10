10日、石破総理は戦後80年の節目に合わせ記者会見を開き、個人のメッセージを発表した。【映像】メッセージを発表する石破総理石破総理はこれまで、戦後80年のメッセージは「戦争を二度と起こさないために必要だ」との考えを示し、歴代総理の談話については「積み重ねは大事にする」と説明していた。以下、メッセージ全文。（内閣総理大臣所感）戦後80年に寄せて（はじめに）先の大戦の終結から、80年が経ちました。この80