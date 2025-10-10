10日午後に行われた自公党首会談の結果、連立政権は解消することになった。その背景と今後の見通しについて政治ジャーナリストの細川隆三氏に聞いた。【映像】公明党・斉藤代表の発言━━なぜ連立解消となったのか？「やはり公明党の意思が強かったと思う。斉藤代表も会見で言われていたが、支持者から企業団体献金の規制強化や不記載問題の全容解明などのけじめや政治改革の取り組みに期待する声が多かったということ。会見でも