石破総理はさきほど、戦後80年の節目にあたり、所感を発表しました。会見では、「なぜ、あの戦争を避けることが出来なかったのか国民と共に考えたい」と呼びかけています。石破総理「これまでも戦後50年・60年・70年の節目に内閣総理大臣談話が発出をされており、歴史認識に関する歴代内閣の立場につきましては、私もこれを引き継いでおります」冒頭、石破総理はこのように話した上で、「過去3度の談話では、なぜあの戦争を避ける